Luiz Adriano comemora hat-trick e garante “luta até o final” no Brasileiro

O atacante Luiz Adriano foi decisivo para a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Com um hat-trick, ele foi responsável por todos os gols do importante triunfo, que colocou o Verdão novamente na cola dos líderes da competição. Após a partida, o camisa 10 comemorou o feito no Allianz Parque.

“Fico muito feliz de poder fazer esses três gols, ainda mais em uma partida tão importante para nós, em um campeonato em que a gente precisava desses três pontos em casa. A minha volta ao Brasil foi bem planejada com a conversa que a gente teve, com a estrutura do clube. Então está sendo muito bom”, declarou o jogador de 32 anos ao canal Premiere.

Luiz Adriano ainda afirmou que o Palmeiras não chegou a desistir do Brasileirão em nenhum momento, garantindo que o clube alviverde irá brigar pelo título até o fim. “Nunca (desistimos). É o nosso objetivo. Infelizmente caímos fora nas Copas, mas vamos lutar até o final no Brasileiro”, completou o centroavante.

Com 36 pontos ganhos, o Verdão permanece no terceiro lugar da tabela, atrás apenas de Flamengo (39) e Santos (37). No próximo sábado (14), às 19h (de Brasília) a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes recebe o Cruzeiro pela última rodada do primeiro turno, também no Allianz Parque.