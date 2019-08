Luiz Adriano aparece no BID e pode fazer sua estreia já contra o Bahia

O nome de Luiz Adriano foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. O atacante era o único dos reforços que ainda não havia sido regularizado. Desta forma, ele já pode fazer a sua estreia com a camisa do Palmeiras.

Com contrato por quatro anos com o Verdão, Luiz Adriano chega para reforçar o ataque da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. Com Borja ainda se recuperando do entorse no tornozelo, e Deyverson na incerteza da titularidade, o novo reforço pode fazer a sua primeira partida pelo clube já neste domingo, contra o Bahia.

Luiz Adriano fez o seu primeiro treino junto com o grupo na última terça-feira, com direito a gol de letra na atividade de finalizações. Nesta quarta-feira, foi a vez da segunda participação junto ao elenco palmeirense.

O atacante não precisou de um trabalho específico para se recondicionar fisicamente. Isso porque ele já estava em atividade pelo Spartak Moscou, seu ex-clube. Luiz Adriano já havia entrado em campo na atual temporada em três oportunidades, no Campeonato Russo.

Agora regularizado, o jogador será apresentado oficialmente nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), na Academia de Futebol.

