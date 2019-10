Lucas Lima admite pior momento, mas comemora volta por cima no Palmeiras

Contratado como um nome badalado no futebol brasileiro por seus feitos no Santos, Lucas Limas chegou ao Palmeiras e logo comemorou o título do Brasileirão 2018. Mas a temporada seguinte reservou uma realidade frustrante: o atleta começou a ser criticado por uma suposta falta de empenho, perdeu espaço e chegou a ficar fora até do banco de reservas ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Ele admite que sofreu com a situação.

“Na minha vida nunca foi fácil, eu cresci com essa situação, mas foi a fase mais difícil na questão de não jogar. Só você sabe o que passou, o jogador sempre quer jogar”, afirmou. “Agora vivo um grande momento, vejo como um recomeço. É estranho falar assim, mas estou feliz, jogando e isso é fundamental para meu crescimento”, emendou.

Agora, o sorriso voltou ao rosto de Lucas Lima. Ele comemora a compreensão do técnico Mano Menezes, um comandante que o surpreendeu na forma de trabalhar e no contato sincero e bem humorado com o elenco. Ainda assim, o meio-campista evita criticar Felipão e assume toda a responsabilidade pela queda de rendimento.

“Tenho carinho pela antiga comissão técnica, fui um dos mais escalados na campanha do título brasileiro do ano passado. Não posso falar que a culpa era deles, assumo a responsabilidade”, admitiu.

Nesta semana, Lucas Lima completou um ano sem marcar gols e o assunto chegou a ser tratado de forma irônica. Em seu programa na TV Bandeirantes, o ex-jogador Neto cantou parabéns ao atleta pela marca negativa. Lucas Lima procurou encarar o fato de forma que pudesse crescer profissionalmente.

“(a situação de não marcar gols) Me incomoda sim, um jogador da minha função tem que participar das ações ofensivas, mas as provocações não me atingem mais. Ele (Neto) precisa disso. Eu respeito, mas não concordo. O papel dele na televisão é esse. Eu sei do meu papel, e sei quem sou”, disparou.

