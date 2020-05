Luan Silva se recupera, e Palmeiras tem atletas sem limitações

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com o futebol ainda sem data para retornar, o Palmeiras montou um esquema de treinamentos à distância para seu elenco. Todos os jogadores podem trabalhar sem limitações decorrentes de lesão, uma vez que o atacante Luan Silva já está recuperado.

Contra a Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Luan Silva sofreu lesão muscular logo no primeiro tempo. Ele iniciou a recuperação na Academia de Futebol e, orientado pelo Palmeiras, concluiu o processo por conta própria, já que precisou parar de frequentar o centro de treinamento em função da pandemia de coronavírus.

O duelo contra a Ferroviária marcou a estreia de Luan Silva pelo Palmeiras. Devidamente recuperado da lesão muscular sofrida no Campeonato Paulista, ele tem condições de iniciar o cronograma de trabalhos à distância normalmente com o restante do elenco.

Na dinâmica montada pelo Palmeiras, por meio de transmissão em vídeo, os profissionais do clube demonstram como os exercícios devem ser executados e os jogadores, à distância, reproduzem os movimentos. A interação é ao vivo e permite à comissão técnica monitorar os atletas.

Até sábado, as sessões de treinamentos serão iniciadas às 10 horas (de Brasília). Em reunião virtual promovida na última segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes decidiram que os treinamentos e o torneio estadual serão retomado apenas após aval das autoridades sanitárias.