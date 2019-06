Luan e Gómez têm mais gols marcados do que sofridos atuando juntos

Os números defensivos da dupla Luan e Gustavo Gómez são tão impressionantes que conseguem impulsionar os ofensivos. Além de 22 jogos sem sofrer gols, sendo 991 minutos em sequência – sem contar os acréscimos –, os dois defensores possuem mais tentos marcados do que sofridos quando atuam juntos na dupla de zaga do Palmeiras.

Com o gol marcado de pênalti na vitória polêmica sobre o Botafogo, que garantiu a quarta vitória seguida da equipe no Campeonato Brasileiro ao time Luiz Felipe Scolari, Gomez balançou as redes pela sétima vez com a camisa alviverde, sendo a sexta ao lado de Luan, que, junto do paraguaio, soma outros quatro tentos.

Complementando o faro de gol dos defensores, ambos tem cumprido muito bem suas funções defensivas, tanto é que mantêm a zaga intacta há 991 minutos, seguindo em busca do recorde da história do clube, pertencente a Marcio e Vágner Bacharel, que ficaram 1.221 minutos sem sofrer gols em 1987.

A capacidade ofensiva e defensiva de Luan e Gómez proporciona mais um dado impactante e curioso de ambos: eles possuem mais gols marcados do que sofridos quando escalados juntos. Nas 29 partidas em que formaram a retaguarda palestrina, o paraguaio e o brasileiro marcaram 10 vezes, e só foram vazados em nove oportunidades.

Atuando ao lado de Luan, Gómez balançou as redes contra Botafogo, Santos e Melgar, todos nesta temporada, além de Boca Juniors, São Paulo e Cruzeiro, em 2018. O brasileiro, por sua vez, marcou apenas contra o São Caetano em 2019, mas fez diante de América-MG, Fluminense e Boca Juniors, na última temporada.

Ausências contra o Sampaio Corrêa, na vitória do meio de semana pela Copa do Brasil, Luan e Gómez devem voltar a formar a zaga do Palmeiras neste domingo, quando o time enfrenta a Chapecoense, às 19 horas (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileiro.

Confira números da dupla Luan e Gómez no Palmeiras*:

– 29 jogos disputados: 20V 7E 2D (77,0% de aprov)

– 22 jogos sem sofrer gol (75,8%)

– 9 gols sofridos (0,31 por jogo)

– 10 gols marcados (0,34 por jogo)

– Já são 991 minutos seguidos sem sofrer gols com os dois juntos em campo

*Dados do Footstats

Gols de Luan:

2019

Palmeiras 2×0 São Caetano (Campeonato Paulista)

2018

Palmeiras 4×0 América-MG (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras 3×0 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras 2×2 Boca Juniors (Copa Libertadores)



Gols de Gustavo Gómez:

2019

Botafogo 0x1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro – partida sob análise)

Palmeiras 4×0 Santos (Campeonato Brasileiro)

Melgar 0x4 Palmeiras (Copa Libertadores)

2018

Palmeiras 2×2 Boca Juniors (Copa Libertadores)

São Paulo 0x2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras 3×1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

*Especial para a Gazeta Esportiva