Líder invicto, Palmeiras mostra solidez antes da parada para a Copa América

Depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras não se abalou no segundo trimestre da atual temporada e reagiu rápido. Desde então, o Verdão tem um desempenho impressionante no Campeonato Brasileiro neste pré-Copa América, liderando a competição com 22 pontos de maneira invicta.

A estreia do Palmeiras foi impactante, com um 4 a 0 sobre o Fortaleza no Allianz Parque. Na partida seguinte, entretanto, o empate contra o CSA fora de casa gerou incerteza sobre o desempenho da equipe. Sem deixar se abalar, o Verdão venceu todos os jogos que teve na sequência e mostrou que será o time a ser batido no Brasileirão.

O que pode animar ainda mais o torcedor palestrino é o fato de o Palmeiras já ter enfrentado três dos seis primeiros colocados até aqui. Depois do empate contra o vice-lanterna CSA, o Alviverde bateu o Internacional (4º lugar), o Atlético-MG (5º) e goleou o Santos (vice-líder) por 4 a 0.

Na sequência, o Palmeiras venceu o Botafogo, mas a partida foi anulada provisoriamente pelo STJD, sob suspeita de uso indevido do VAR. Ainda assim, os pontos não fizeram falta até aqui, já que as vitórias continuaram sobre Chapecoense, Atlético-PR e o Avaí, na última quinta-feira.

A principal arma da equipe de Felipão, como não poderia ser diferente, é a solidez na defesa. O Palmeiras é dono da melhor marca no quesito defensivo na atual edição do Campeonato Brasileiro com apenas dois gols sofridos. O grande destaque no setor é o zagueiro Gustavo Gómez, que se firmou como um dos melhores da posição no país.

Na parte ofensiva, a eficiência do Verdão não é diferente. A equipe também tem o melhor ataque do campeonato, com 17 gols anotados. Quem puxa a fila de maior goleador é o volante Bruno Henrique com quatro bolas na rede. Curiosamente, o líder de assistências é o atacante Dudu, que foi garçom cinco vezes neste Brasileirão. O camisa 7, inclusive, segue como a grande referência técnica da equipe e tem total confiança da torcida, elenco e comissão técnica.

Nem só de boas notícias, entretanto, viveu o torcedor palmeirense. Em janeiro, a diretoria do Palestra anunciou Ricardo Goulart como o grande reforço da equipe para a temporada. A sua passagem, por outro lado, ficou marcada pela grave artroscopia no joelho direito para a retirada de parte do menisco lateral. A expectativa do departamento médico era fazer um trabalho especial com o jogador e liberá-lo para atuar depois da Copa América. Porém, ainda em maio, o próprio atleta pediu pela rescisão do contrato para voltar ao Guangzhou Evergrande, da China.

Como o Verdão segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, a sequência de jogos é intensa. Por isso, a pausa atual pode fazer bem para o elenco alviverde, que poderá voltar ainda mais sólido. Somado a isso, o anúncio da contratação do volante Ramires, na última quinta-feira, deixou a torcida ainda mais empolgada para o futuro da equipe. Buscando manter os bons resultados, o Palmeiras volta a atuar pelo Brasileirão no dia 14 de julho, em clássico contra o São Paulo no Morumbi, pela 10ª rodada.

