Líder em jogos no Palmeiras, Dudu se vê bem fisicamente e pede para jogar sábado

Ainda no começo do segundo semestre, o Palmeiras já soma 42 jogos em 2019, depois de uma maratona de partidas. Presente em 40 deles, Dudu é o jogador que mais atuou pelo Verdão na temporada. Na última quarta-feira, em entrevista coletiva, o atacante contou o segredo para conseguiu jogar tanto.

“Eu procuro fazer o meu trabalho na academia com os preparadores. Sempre chego uma hora antes para fazer meu trabalho na academia. Me dedico para fazer o trabalho na academia. Felizmente não sou um jogador que me machuco muito. Tive duas ou três lesões nesses anos de Palmeiras, o que é bem pouco para um jogador que atua em quase todos os jogos. Procuro fazer meu dia a dia nos treinos para estar preparado para esses jogos durante a temporada”, contou.

E se muitos reclamam da quantidade de jogos do futebol brasileiro, Dudu revelou que não sente isso como um problema. O camisa 7 do Verdão foi além e disse que prefere que um calendário como o atual.

“Por mim podia ter calendário desse jeito sempre e uma folga no meio do ano. Precisamos montar bons elencos, e todas as equipes que estão brigando tem isso. Temos que botar em prática nas competições. Agora temos a Libertadores e o Brasileiro e vamos ir forte, assim como as outras equipes, que estão se reforçando bem e formando bons elencos também”

Com a sequência de jogos entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, há a possibilidade de Felipão poupar os seus titulares no jogo deste sábado, contra o Grêmio, pela competição nacional. Dudu, entretanto, mostrou que está inteiro novamente e pediu para jogar.

“Eu estou bem, descansando uma semana. Estamos trabalhando bem essa semana para fazer um bom jogo no sábado. E espero que o Felipão possa contar comigo”, declarou.

*Especial para a Gazeta Esportiva