Leila diz ter sido procurada por “todos os grandes de São Paulo”

Proprietária da Crefisa/FAM, Leila Pereira diz já ter sido procurada por diversos clubes do futebol brasileiro em busca de patrocínio, incluindo os três maiores rivais do Palmeiras em São Paulo. A empresária, porém, assegura que não tem qualquer interesse em deixar o time alviverde.

“Nosso patrocínio é cobiçado por qualquer clube do Brasil. Não tem uma semana em que não sou procurada por outros clubes que falam: ‘Leila, o Palmeiras é muito complicado’. Todos os grandes de São Paulo já me procuraram”, afirmou a empresária e conselheira na noite de quinta-feira.

Parceira do Palmeiras desde 2015, Leila Pereira vem sofrendo resistência por parte do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e tem o influente Mustafá Contursi como desafeto. Ainda assim, garante que nunca cogitou a possibilidade de deixar o clube.

“Por causa da paixão do torcedor e do reconhecimento que o torcedor tem com o patrocinador”, pontuou. “Sofro críticas pesadas de um pequeno grupo. A grande maioria entende a importância desse patrocínio. É uma pequena quantidade de pessoas, mas que faz um barulho…”, comentou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A empresária destacou a evolução atravessada pelo Palmeiras ao longo das últimas temporadas, mas manifestou o desejo de ver o time campeão. A equipe alviverde terminou com o vice no Campeonato Brasileiro 2017 e no Campeonato Paulista 2018.

“Acho que estamos em um bom caminho. Nos últimos anos, o Palmeiras era uma montanha russa. Hoje, o clube está estabilizado e disputando (títulos). Mas tem que ser campeão. Não quero o segundo lugar, quero o primeiro. A gente trabalha para isso”, declarou.