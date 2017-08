Leila nega abatimento e promete apoiar Palmeiras no Brasileiro

Eu apóio. Temos que apoiar em todos os momentos. Uma publicação compartilhada por Leila Pereira Conselheira (@leilapereiraconselheira) em Ago 15, 2017 às 9:27 PDT



O Campeonato Brasileiro é o único torneio que sobrou ao Palmeiras na temporada de 2017. Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM, principais patrocinadores do clube alviverde, promete manter o apoio ao time do técnico na disputa do torneio nacional.

A despeito do investimento significativo feito pelos patrocinadores, o Palmeiras caiu na semifinal do Campeonato Paulista diante da modesta Ponte Preta e parou nas quartas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Nas oitavas da Libertadores, após revés nos pênaltis, acabou eliminado pelo Barcelona de Guaiaquil.

Com 33 pontos ganhos em 20 rodadas, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ainda invicto no torneio, tem 15 pontos a mais. Em um vídeo endereçado a seus seguidores nas redes sociais, Leila Pereira confirmou presença no duelo com a Chapecoense.

“Vou estar lá durante os 90 minutos, apoiando, como sempre, o nosso Verdão. Não é derrota que vai me abater, não. Nada abate nosso amor pelo Palmeiras. Eu, como patrocinadora e conselheira, vou lutar sempre por um Palmeiras cada vez mais gigante”, discursou.

O confronto entre Palmeiras e Chapecoense está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Com uma desvantagem significativa em relação ao Corinthians na tabela, Cuca projeta encerrar o Brasileiro na zona de classificação à Copa Libertadores 2018.