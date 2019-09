Leila Pereira deseja sorte e títulos a Mano, mas palmeirenses protestam

A chegada de Mano Menezes não agradou a uma importante parcela da torcida do Palmeiras. Nesta terça-feira, dia da oficialização do técnico no clube, alguns fãs do Verdão voltaram a protestar, inclusive no perfil do Instagram de Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do Verdão.

A presidente da Crefisa usou as redes sociais para dar boas-vindas ao novo comandante. “Desejo ao técnico Mano Menezes a melhor sorte do mundo. E muitos títulos para o Palmeiras. Avanti Palestra!!!”, descreveu.

Nos comentários da postagem, muitos torcedores reclamaram da chegada de Mano Menezes, situação que já vinha ocorrendo em outros canais de comunicação nas últimas horas. Alguns deles avisaram que iriam até mesmo cancelar o plano Avanti em função da chegada do comandante.

Mano Menezes assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2021. Ele assume o lugar de Luiz Felipe Scolari, demitido após a derrota do final de semana contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro