Leila Pereira cita que Verdão joga “contra tudo e contra todos”

As reclamações contra a arbitragem e o VAR foram a tônica do empate do Palmeiras diante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Até mesmo a conselheira e patrocinadora do clube, Leila Pereira, iniciou a semana citando as dificuldades do Verdão, sem citar diretamente a questão da partida deste domingo no estádio Beira-Rio.

“Vamos em frente! Sempre foi assim. Contra tudo e contra todos! Avanti Palestra!”, escreveu a presidente da Crefisa em suas redes sociais nesta segunda-feira.

O presidente Maurício Galiotte ficou indignado com o gol anulado do Palmeiras na capital gaúcha. O dirigente chegou a sugerir que há um favorecimento ao Flamengo, principal concorrente do time paulista na luta pelo título brasileiro. Com os resultados do final de semana, os cariocas seguem com três pontos de vantagem na ponta da competição.