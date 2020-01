Jovem do Palmeiras enaltece estreia, mas adota discurso humilde para sequência

Na estreia do Palmeiras na Copa Flórida na última quarta-feira, quatro jogadores recém-promovidos ao elenco principal fizeram suas primeiras partidas com a camisa alviverde pelo profissional. O atacante Wesley foi um deles e se mostrou bastante feliz com a oportunidade e pregou humildade para ter continuidade.

“Fico muito feliz de ter estreado com a camisa do Palmeiras. Acredito que fui bem, mas também sei que tenho muito a melhorar. Agora é seguir trabalhando para evoluir esses aspectos, e agarrar as oportunidades que forem surgindo. Irei dar a minha vida para aproveitar isso da melhor maneira possível. Com trabalho e foco, podemos voltar a dar alegria ao torcedor”, comentou.

O jovem de 20 anos entrou no intervalo, no lugar de Raphael Veiga e participou de todo segundo tempo. O camisa 49 cobrou um dos pênaltis na disputa de penalidades que resultou na vitória palmeirense.

Wesley chegou ao Palmeiras em 2016 e ganhou destaque na categoria Sub-17. Suas atuações fizeram a diretoria o promover para o Sub-20, onde conquistou diversos títulos entre 2017 e 2019. Já na temporada passada, o jogador foi emprestado ao Vitória e novamente teve bom desempenho.

De volta ao Alviverde, Wesley foi promovido ao grupo principal junto de mais sete companheiros- Gabriel Veron, Iván Angulo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Alan, Lucas Esteves e Pedrão.