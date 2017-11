Jovem de 14 anos faz gol de letra e se destaca em treino do Palmeiras

Após a primeira parte do treino do Palmeiras, que teve testes entre os titulares, um garoto de 14 anos chamou a atenção nas atividades. O meia João Pedro, que treinou com a equipe sub-15 do Verdão, foi chamado para completar parte do trabalho dos profissionais e se destacou com três gols, um deles de letra em Fernando Prass.

Em atividade em campo reduzido, já sem os titulares, Alberto Valentim dividiu os atletas em dois times. Sem se mostrar acanhado, João Pedro, vestindo a camisa 10, abriu o placar com um toque de letra, após passe de Hyoran.

O garoto ainda anotou o segundo aproveitando sobra de frente para Vinicius Silvestre. Já o terceiro foi outro belo tento, em que João dominou com a perna esquerda, a bola subiu, e ele finalizou com a direita. O lance lembrou muito o segundo gol de Borja, no empate contra o Cruzeiro, no Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro.

Após o treino, João Pedro se despediu dos atletas e cumprimento a comissão técnica das categorias de base do clube, que acompanhou de perto os movimentos do jovem. Um dos profissionais, inclusive, brincou com o garoto: “E aí, já está pronto?”, ao que o camisa 10 apenas riu e balançou a cabeça negativamente.

João Pedro ainda não disputa competições com a categoria sub-15, mas está participando dos treinos porque alguns atletas estão com a Seleção Brasileira da categoria. Ele integra o elenco sub-14 do clube.

O Palmeiras tem levado suas equipes de base para trabalhar no CT dos profissionais com o intuito de ambientar os jovens ao local. É comum que atletas mais novos sejam chamados para completar atividades do grupo principal, mas não é usual que tenham apenas 14 anos, como no caso de João Pedro.