Jogadores ‘madrugam’ e Goulart e Scarpa são novidades em treino do Palmeiras

Os jogadores do Palmeiras não tiveram muito tempo de descanso nesta quarta-feira. Os atletas voltaram de Buenos Aires logo após o jogo e desembaçaram em São Paulo às 4h (de Brasília). As atividades na Academia de Futebol tiveram início às 15h30.

As grandes novidades no trabalho foram Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa. O primeiro não viajou para a Argentina e permaneceu na capital paulista para um trabalho de recuperação física.

Já Scarpa retornou antes do previsto e não participou do confronto com o San Lorenzo por conta do falecimento de sua avó. Além da dupla, Thiago Santos, Lucas Lima e Raphael Veiga reforçaram o plantel que treinou nesta tarde, formado pelos jogadores que não encararam os argentinos.

Os demais atletas ficaram em trabalho de recuperação física na parte interna da Academia de Futebol. O Verdão agora volta suas atenções para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

O único desfalque para o Choque-Rei, que terminou em empate sem gols na primeira partida, no Morumbi, é o meia Moisés. O camisa 10 foi punido com quatro jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP).