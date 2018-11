Jogadores do Palmeiras não se arrependem de ter salvado o Boca na 1ª fase

O Boca Juniors só não caiu na primeira fase da Copa Libertadores da América graças ao Palmeiras. Na última rodada do então grupo 8, os argentinos golearam o Alianza Lima e contaram com uma vitória alviverde em cima do Junior Barranquilla. Na ocasião, os palmeirenses entraram em campo cientes de que poderiam eliminar os xeneizes se fossem derrotados no Allianz Parque.

O destino foi cruel e, na noite dessa quarta-feira, o Palmeiras se viu eliminado da competição continental, em casa, na semifinal, justamente para o mesmo Boca Juniors. Nem por isso, porém, os jogadores brasileiros acusaram arrependimento.

“A gente é jogador de futebol, a gente é atleta, jogando contra uma grande equipe. A gente compete, isso não é da índole da gente, perder o jogo. Fizemos o que tínhamos de fazer, infelizmente agora fomos eliminados por eles. É desejar sorte a eles e continuar batalhando no Brasileiro”, comentou Dudu, à Fox Sports.

“Em algum momento você vai trabalhar para a sua empresa pensando em favorecer ou prejudicar outro?”, questionou o zagueiro Dudu, antes de ter a resposta negativa do repórter. “Então, não preciso dizer mais nada”, completou.

Citado como vilão por muitos torcedores pelas falhas na Bombonera e também nessa quarta, Luan pediu foco total no Campeonato Brasileiro. Sábado, de novo na capital, tem clássico com o Santos.

“Difícil falar o que faltou. Tentamos, o gol, a gente até fez… Difícil falar agora. A gente tem que ser forte, juntar forças, sábado temos uma batalha grande aqui em um campeonato que somos líderes, e temos de fazer de tudo para ser campeão no Brasileiro, é o que nos resta agora. O sonho da Libertadores não conseguimos”.

Dudu lembrou do revés como visitante e reforçou o desejo de não deixar o abatimento tomar conta do grupo a sete jogos do fim do nacional por pontos corridos.

“A gente pecou em sete minutos lá no jogo de ida. A gente sabia que ia ser difícil, o Boca é uma grande equipe, a gente correu, batalhou, tomamos gols que não podíamos tomar. A gente agradece a torcida e espera que eles continuem acreditando. Sábado vamos para cima do Santos”, resumiu Dudu.