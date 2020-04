Jogador do Palmeiras lembra polêmica da final de 2018 e garante: “A gente fez de tudo”

A final do Campeonato Paulista de 2018 teve gol, provocação, estádio lotado e é claro que não passaria sem uma polêmica. Afinal, além da importância natural do título, a disputa era entre Corinthians e Palmeiras.

“Pra gente, todo jogo com o Corinthians é uma final. Não só com o Corinthians, todos os clássicos, mas contra o Corinthians é realmente algo à parte, é o maior clássico de todos, Palmeiras x Corinthians é diferente e todo jogo a gente já entrava como se fosse uma final”

O relato é de Thiago Santos. Hoje jogador do Dallas, time dos Estados Unidos, o volante passou os últimos quatro anos e meio no clube alviverde e sabe bem o que significa um Derby.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o jogador de 30 anos admitiu que a disputa entre Dudu e Ralf, aos 26 minutos do segundo tempo da decisão no Allianz Parque, acabou sendo crucial para o resultado final.

Claro que todo mundo acha que foi de um jeito estranho pelo fato de dar o pênalti e voltar assim, do nada… A gente tem que pensar que ele (árbitro) achou que não era e ponto, sem julgar. A gente não sabe o que passou e eu também não vou acusar ele, julgar ele. Se ele fez por mal, lá na frente quem vai pagar é ele.

Entre apontar a marca da cal e revogar a decisão, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza precisou de oito minutos. Até pouco tempo atrás, a diretoria palmeirense ainda tentava provar a tese de que houve interferência externa, algo proibido à época.

“A gente fez de tudo, os torcedores até aplaudiram demais a gente. Depois, eu via na internet todo mundo falando a mesma coisa. A nossa parte a gente fez. Se ele (árbitro) agiu de má fé, ele que vai ser cobrado depois”.

Thiago Santos não foi titular, mas entrou tanto na vitória em Itaquera quanto na derrota no Allianz.

O que aconteceu também é que no jogo de volta eles fizeram o gol cedo e acabou ali a vantagem. Isso complicou a gente, porque eles tinham uma defesa muito eficiente.

A quarta-feira em que os corintianos relembram os dois anos de um dos títulos mais importantes da história do clube, dada a relevância da rivalidade, para os palmeirenses o que fica é a eterna dúvida sobre o pênalti revogado e o alento pela reação ainda na mesma temporada.

“Eu acho que foi pênalti. Se ele não dá, tudo bem, ninguém ia falar nada, mas do jeito que foi… Acho que foi polêmico. Claro que a gente queria muito vencer aquela final, até porque faz tempo que o Palmeiras não ganha o Paulista, mas faz parte. Pelo menos, no fim do ano, a gente ganhou o Brasileiro e mostrou a força daquele grupo”.