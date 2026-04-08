Aos 86 anos, morre torcedor que viveu no Palmeiras desde a década de 1970

Por Bruno Ceccon

A Sociedade Esportiva Palmeiras perdeu um de seus torcedores mais especiais nesta terça-feira. O boliviano Jesus Mino, morador das dependências do clube desde a década de 1970, morreu aos 86 anos de idade, após período de internação no Hospital Metropolitano.

Há uma espécie de lenda em torno da figura de Jesus. Ele começou no Palmeiras como engraxate e, não se sabe exatamente como, passou a viver dentro clube. Nos últimos anos, morou em uma das casas mantidas pela agremiação na rua Padre Antônio Tomás, vizinha à sede social.

Em agosto de 2014, dias antes do centenário do Palmeiras, Jesus Mino visitou o Allianz Parque, ainda inacabado, a convite da Gazeta Esportiva. Com o livro “Meu Pequeno Palmeirense” em mãos, viu de perto o modernizado estádio do clube que aprendeu a amar.

Segundo Cesar Maluco, o boliviano voltou com a delegação ao Brasil após uma excursão do time à Bolívia, nos anos 1970. “O Jesus está aqui até hoje. É difícil um clube ter Jesus, né? E o Palmeiras tem. Esse é abençado”, disse o ídolo em entrevista para o documentário “O Incrível João Gaveta”, gravada em 2013.

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Em agosto de 2014, o folclórico torcedor já tinha certa dificuldade para se expressar, mas, questionado sobre a versão de César, chamou o ídolo de “piadista”. Introvertido, Jesus contava ter começado a trabalhar no Palmeiras por indicação de alguém ligado à Paróquia São Geraldo, localizada no Largo Padre Péricles, em Perdizes.

Querido pelos integrantes da Academia de Futebol, Jesus também conviveu com o ídolo Leivinha. “Quando nos encontramos, ele fala de futebol. Conhece muito de futebol. Há quantos anos não está vivendo os bastidores do Palmeiras? Eu joguei aqui por cinco anos, mas ele mora no clube há muito mais tempo”, comparou.

Sem contato com familiares, Jesus nunca retornou à Bolívia e os maiores conhecedores da história do Palmeiras não sabem exatamente como ele passou a morar nas dependências da sede social. O fato é que o boliviano de jeito simples foi adotado pelo clube e vivia com a ajuda dos amigos e associados.

Nos últimos anos da vida, sem a mesma vitalidade, Jesus passou a morar em uma casa de repouso, com despesas bancadas pelo clube. Nesta quarta-feira, com o sepultamento, terá fim a improvável e singela relação de Jesus Mino com a Sociedade Esportiva Palmeiras.