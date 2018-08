Jean treina e pode ser novidade do Palmeiras contra o Internacional

A imprensa pôde acompanhar apenas dez minutos do treino do Palmeiras nesta quinta-feira, mas foi tempo suficiente para que os jornalistas pudessem notar a presença de Jean. O meio-campista pode ser novidade da equipe no domingo, contra o Internacional, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

Jean perdeu os últimos três jogos do Verdão por conta de um desconforto muscular. Em atividade física comandada por Omar Feitosa nesta quinta-feira, porém, o atleta participou normalmente com os demais jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Botafogo, ontem, no Allianz Parque.

Gustavo Scarpa seguiu fazendo tratamento de uma inflamação no calcâneo e não foi a campo. No trabalho, do elenco profissional, estiveram apenas 13 jogadores de linha (Nico Freire, Gustavo Gómez, Luan, Pedrão, Marcos Rocha, Victor Luis, Thiago Santos, Gabriel Furtado, Jean, Vitinho, Hyoran, Artur e Deyverson), quatro goleiros (Weverton, Jailson, Fernando Prass e Matheus Teixeira). Outros quatro garotos das categorias de base completaram os exercícios.

A tendência é que Felipão modifique 100% da escalação do Alviverde para o jogo contra o Internacional. Edu Dracena e Dudu estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o comandante deve poupar outros atletas já pensando no confronto da próxima quinta-feira, contra o Cerro Porteño-PAR, pela Libertadores, no Allianz.

Uma provável formação para domingo tem Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos e Jean; Hyoran, Lucas Lima e Willian (Artur); Deyverson.

