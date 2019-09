Jean participa de treino em campo e deve ser titular contra o CSA

Em preparação para enfrentar o CSA, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a manhã desta terça-feira. O versátil Jean foi a campo e deve ser escalado como titular por Mano Menezes no confronto pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 33 anos, Jean seguiu preparação individualizada apenas na parte interna da Academia de Futebol na segunda-feira. No dia seguinte, porém, o jogador realizou atividades com bola no gramado e deve substituir o suspenso Marcos Rocha, já que Mayke ainda se recupera de lesão.

Se não terá Marcos Rocha, o técnico Mano Menezes conta com o retorno de Dudu, que cumpriu suspensão automática contra o Fortaleza. O camisa 7, principal jogador do elenco, tem retorno garantido ao time titular e deve voltar no lugar do meia Zé Rafael.

Sem Marcos Rocha e com Dudu, a tendência é que o Palmeiras entre em campo para enfrentar o CSA com a seguinte escalação: Weverton; Jean, Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O confronto entre Palmeiras e CSA tem início previsto para as 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, uma vez que o Allianz Parque está indisponível. Com 42 pontos ganhos, três a menos do que o Flamengo, o time alviverde ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.