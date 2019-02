Jair Bolsonaro posta foto com camisa falsificada do Palmeiras

A notícia de Jair Bolsonaro vestindo uma camisa do Palmeiras poderia passar desapercebida, uma vez que ele é declaradamente palestrino. O fato de o presidente da República usar um modelo ‘pirata’ do uniforme do Verdão, porém, é no mínimo surpreendente.

A imagem foi divulgada pelo próprio político em sua conta oficial do Instagram. Na foto, ele aparece com um modelo falsificado do uniforme verde-limão utilizado pelo clube em 2010.

“Ainda sob repouso por determinações médicas, reunião hoje para traçarmos os últimos detalhes sobre a Reforma da Previdência que será encaminhada e analisada pelo Congresso Nacional”, escreveu Bolsonaro na legenda.

O modelo original do uniforme do Verdão não continha o número na altura do peito, na frente da camisa, apenas nas costas. Bolsonaro já tinha aparecido nas redes sociais com esse uniforme antes mesmo de ser eleito presidente.