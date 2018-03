Jailson, Felipe Melo e Dudu serão julgados por polêmicas no Derby

É comum que o resultado em um jogo entre Palmeiras x Corinthians influencie ambos os clubes nos dias seguintes. Tem virado tendência, porém, que os Derbys perdurem ainda mais, sempre por questões extracampo. Na próxima segunda-feira, o goleiro Jailson, o volante Felipe Melo e o atacante Dudu serão julgados pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) por acontecimentos no clássico.

No início da semana, o trio, junto com gerente executivo Alexandre Mattos, foi convocado a prestar esclarecimentos no TJD-SP. Depois de serem ouvidos, foram denunciados pela procuradoria.

O caso mais complicado é do goleiro Jailson. No total, ele pode ser punido em até 12 partidas, sendo seis pelo artigo 254 (praticar jogada violenta, com pena de uma a seis partidas) e outras seis no parágrafo 2º do artigo 258 (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, com pena de uma a seis partidas).

O primeiro faz referência à jogada polêmica do Derby, em que o goleiro cometeu pênalti em Renê Júnior, mas a infração foi marcada com atraso e toda a jogada prosseguiu sem intervenção do árbitro, que afirmou ter anotado a penalidade ao ver o ferimento na coxa do corintiano.

Já a segunda punição seria pela entrevista concedida pelo goleiro após o jogo. “Sei que posso ser punido, mas passaram a mão de novo em nós aqui dentro, todo jogo é assim! Vou ser punido, mas tenho de falar: passaram a mão de novo na gente, fomos garfados”, foi o que disse Jailson após o Derby.

Felipe Melo e Dudu também foram enquadrados no parágrafo 258. O volante teria feito um gesto obsceno para a equipe de arbitragem e/ou torcida rival. Já o atacante pode ser punido por ter declarado que “em Itaquera, na dúvida é para o Corinthians”. A sanção nos dois casos vai de um a seis jogos.