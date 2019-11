Invicto no Brasileiro, T. Santos deve fazer sétimo jogo como titular

Em sua 15ª partida no comando do Palmeiras, a comissão técnica liderada por Mano Menezes precisará novamente mexer na escalação para o confronto com o Vasco. Provável titular, o volante Thiago Santos, ainda invicto no Campeonato Brasileiro, deve iniciar sua sétima partida no torneio.

Por fazer gestos obscenos à torcida do Santos na Vila Belmiro, Felipe Melo acabou punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, Thiago Santos é o principal candidato para assumir a condição de titular da cabeça de área do time dirigido por Mano Menezes.

Em 13 partidas pelo Palmeiras nesta edição do Campeonato Brasileiro, Thiago Santos acumula sete vitórias e seis empates. O volante foi titular nos jogos contra CSA (1 x 1), Botafogo (1 x 0), São Paulo (1 x 1), Vasco (1 x 1), Grêmio (1 x 1) e Botafogo (1 x 0).

Thiago Santos brilhou na última partida como titular do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e marcou seu único gol no torneio. Contra o Botafogo, pela 25ª rodada, o volante definiu a vitória no Pacaembu após tabelar com Gustavo Scarpa – na ocasião, também substituiu Felipe Melo.

O técnico Mano Menezes não deu pistas sobre a formação titular, mas o Palmeiras deve entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

O confronto entre Palmeiras e Vasco, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em São Januário. Com oito pontos a menos do que o Flamengo, o time alviverde ocupa a vice-liderança do torneio.