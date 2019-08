Palmeiras no Pacaembu: 10 jogos sem perder e invicto contra o Grêmio

Em vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Grêmio às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Pacaembu. Jogando no estádio, o time alviverde está invicto há 10 jogos e jamais deixou o campo derrotado pelo adversário gaúcho em toda a história.

Desde a temporada de 1961, Palmeiras e Grêmio disputaram um total de 16 partidas no Pacaembu. A equipe alviverde, amplamente superior, construiu um retrospecto de 13 vitórias e três empates no estádio, com 33 gols marcados e 14 sofridos (um saldo positivo de 19).

Diante do Grêmio, no Pacaembu, a equipe paulista conquistou a edição de 1967 do Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Na partida decisiva, o Palmeiras ganhou por 2 a 1, gols de César Maluco – o ex-atacante marcou nove vezes contra o adversário gaúcho, um recorde entre os palmeirenses.

Coincidentemente, o Palmeiras enfrentou o Grêmio no Pacaembu pelas edições de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 do Campeonato Brasileiro, vencendo todos os confrontos. Os rivais nunca disputaram uma partida no estádio pela Copa Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Independentemente do local do jogo, o Palmeiras não perde para o Grêmio desde o dia 20 de junho de 2015, data em que acabou derrotado pelo Campeonato Brasileiro. A partir de então, o time alviverde enfileirou seis vitórias e mais dois empates diante do adversário gaúcho.

Com a vantagem do empate para alcançar as semifinais da Copa Libertadores, o Palmeiras defende uma série de nove vitórias e um empate nos últimos 10 jogos disputados no Pacaembu. O time alviverde bateu Internacional, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Ceará, Bragantino, São Paulo e Novorizontino. Contra o Santos, conseguiu um triunfo e um empate.