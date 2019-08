Insatisfeito por arbitragem, Felipão se diz contente com Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari ficou insatisfeito com a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães no confronto com o Grêmio, disputado na noite deste sábado. Em Porto Alegre, o comandante reiterou que, apesar do empate por 1 a 1, gostou da atuação do Palmeiras.

Amplamente superior no primeiro tempo, o time alviverde saiu na frente por meio de Dudu e desperdiçou chances de ampliar. Na etapa complementar, o Palmeiras recuou em demasia e o zagueiro David Braz acertou belo chute de longe aos 42 minutos.

“O time está bem. Pode não ter conseguido o resultado, sempre tem acontecido um lance fortuito que não vinha acontecendo, como o zagueiro batendo na bola daquela forma. Vamos assimilando esses golpes e jogando da mesma forma. Estou contente. Não com o resultado, mas com a equipe”, afirmou Felipão.

No primeiro tempo, Hyoran chegou a marcar de cabeça, mas a arbitragem anulou por impedimento duvidoso de Borja, responsável pela assistência. Na etapa complementar, os palmeirenses reclamaram de lateral marcado de forma equivocada no lance que originou o gol de empate de David Braz.

“A polêmica existe em torno do VAR e o VAR é soberano nas decisões. Acabou o assunto. Se ele disser que o foguete veio da lua, veio da lua. Acabou. Nós não vimos, mas veio. É o VAR, o VAR decide”, disse Felipão, que citou os dois lances contestados pelos palmeirenses.

“Achamos que era lateral para nós. Não sei se era ou não, não posso falar. Achamos que, no lance do gol, não existia impedimento, mas como vamos ver daqui do banco?”, questionou. “Não falo sobre o VAR. Não adianta perguntar, porque, se eu falar alguma coisa, o mundo explode”, declarou, de nariz torcido.