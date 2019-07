Imprensa paraguaia revela proposta da Lazio por Gustavo Gómez

Gustavo Gómez vive o melhor momento de sua carreira no Palmeiras e tem chamado a atenção do futebol europeu. Segundo o jornal paraguaio ABC Color, a Lazio, da Itália, realizou uma proposta de compra do zagueiro junto ao Milan, clube que detém seu passe.

Segundo a publicação, o clube de Roma teria oferecido 10 milhões de dólares (cerca de R$ 37,5 milhões) pelo zagueiro paraguaio. O valor é um pouco superior aos 8 milhões de dólares pagos pelo Milan para tirar o defensor do Lanús, da Argentina.

Se confirmada, esta será a segunda vez que a Lazio demonstra interesse no zagueiro palmeirense. Em 2017, a equipe da capital cogitou contratá-lo junto ao Milan, mas não chegou a realizar proposta formal pelo zagueiro.

Gustavo Gómez é um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. O paraguaio, que defende o Palmeiras desde agosto de 2018 por empréstimo, foi campeão brasileiro na última temporada. Na Copa América, Gómez foi titular do Paraguai na campanha que terminou nas quartas de final com eliminação para a Seleção Brasileira.

O contrato de empréstimo de Gómez com o Palmeiras foi renovado logo após a Copa América. Pelo novo acordo, o Verdão ficará com o zagueiro até o final de 2019, pagando 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) pelos seis meses adicionais de empréstimo.