Hyoran celebra sequência e fala em paciência por vaga na semifinal

Em uma primeira temporada discreta com a camisa do Palmeiras, Hyoran disputou apenas sete partidas em 2017. O meia-atacante, animado com a série de 21 jogos feitos em 2018, fala em paciência antes do confronto com o Bahia, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro embate pelo torneio eliminatório, disputado na Fonte Nova, Palmeiras e Bahia ficaram no empate por 0 a 0. O mesmo placar no estádio municipal leva a decisão aos pênaltis e qualquer igualdade com gols garante a vaga o time nordestino na semifinal.

“O Palmeiras vive momento decisivo em todas as competições e temos elenco para brigar pelo título. Vamos em busca disso e passa pela classificação contra o Bahia. Atuamos diante da torcida e, por ser um jogo eliminatório, precisamos ter inteligência e paciência para construirmos o resultado e não sermos surpreendidos”, disse Hyoran.

O meia-atacante de 25 anos de idade foi utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari em seus três jogos no comando do Palmeiras. Nesta temporada, Hyoran contabiliza seis gols em 21 partidas, apesar da briga acirrada por uma vaga entre os 11 do time palestrino.

“A concorrência é alta, pois o grupo é muito qualificado. Essa disputa pela titularidade aumenta o nível de todo o elenco e quem ganha com isso é o próprio clube. Lutei muito desde que cheguei aqui para conseguir essa sequência e agora estou tendo mais oportunidades de mostrar o meu futebol. Vou continuar trabalhando forte para ajudar o time”, avisou.

Às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari volta a campo para enfrentar o Bahia em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com Willian recuperado de lesão muscular, a tendência é que Hyoran inicie o confronto no banco de reservas.