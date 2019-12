Henrique Dourado se despede do Palmeiras: “não foi da forma que eu esperava”

Através de suas redes sociais, Henrique Dourado se despediu do Palmeiras nesta segunda-feira. Emprestado pelo Henan Jianye, da China, o atleta agradeceu o Verdão, mas admitiu que sua segunda passagem pelo clube não foi como ele esperava.

“Dia de deixar meu agradecimento. Me despeço outra vez do Palmeiras. Infelizmente não foi da forma que eu esperava quando voltei, por diversas circunstâncias, mas sempre permanecerá meu respeito e carinho pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é descansar nas férias e logo após a virada do ano retornar para a China onde terei um excelente 2020”, publicou.

Depois de uma primeira passagem em 2014 como o artilheiro do time, Dourado voltou para o Palmeiras com a esperança de ser uma alternativa na posição de centroavante. Na prática, entretanto, o jogador não conseguiu vencer a concorrência de Borja, Deyverson e Luiz Adriano e acabou a temporada com apenas quatro jogos.

O empréstimo sem custos ao Palmeiras aconteceu porque o clube chinês havia estourado o limite de jogadores estrangeiros no seu elenco. Em 2020, o centroavante volta ao Henan Jianye para lutar por um espaço no plantel.