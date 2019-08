Há 6 jogos sem vencer no Brasileiro, Palmeiras repete marca de 2015

Contra o Grêmio, o Palmeiras completou sua sexta partida consecutiva sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Com o empate em Porto Alegre na noite de sábado, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari igualou uma marca negativa registrada pela última vez na edição de 2015 do torneio nacional.

Há quatro anos, o Palmeiras não venceu entre a 32ª e a 37ª rodadas (quatro derrotas e dois empates). O momento negativo coincidiu com a disputa da Copa do Brasil, conquistada sobre o Santos – no torneio por pontos corridos, poupando jogadores, o time então dirigido por Marcelo Oliveira terminou em nono.

Depois da parada para a Copa América, o Palmeiras ainda não ganhou pelo Brasileiro. Os comandados de Felipão empataram com São Paulo, Vasco, Corinthians, Bahia e Grêmio, além de serem derrotados pelo Ceará. Antes líder, o time alviverde caiu para o terceiro lugar, atrás de Santos e Flamengo.

As únicas vitórias do Palmeiras após o término da Copa América foram na Libertadores e na Copa do Brasil. O time alviverde venceu o Godoy Cruz-ARG pelas oitavas de final do torneio continental e bateu o Internacional nas quartas do certame nacional (porém acabou eliminado).

Em jejum no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta suas atenções novamente à Copa Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time de Felipão reencontra o Grêmio na primeira partida pelas quartas de final, mais uma vez em Porto Alegre.