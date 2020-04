Há 43 anos, Ademir da Guia marcava o seu último gol pelo Palmeiras

A torcida do Palmeiras pode se orgulhar de ter um número incontável de craques na história do clube. Entre os principais ídolos está Ademir da Guia, o maior camisa 10 do Verdão, que marcou época entre 1961 e 1977. Nesta sexta-feira, o último dos 155 gols do Divino com a camisa alviverde completa 43 anos.

No dia 24 de abril de 1977, o Palmeiras encarava a Portuguesa pelo Campeonato Brasileiro. Com o Pacaembu lotado, os torcedores puderam ver um jogo de muitos gols, em que o Verdão venceu por 3 a 2 e Ademir brilhou.

Foi o próprio Divino quem abriu o placar, aos 19 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu passe de Jorge Mendonça por elevação, dominou no peito e tocou, com sua tranquilidade única, na saída do goleiro para marcar.

Já na segunda etapa, a Lusa chegou ao empate com Enéas, logo aos cinco minutos. O jogo esquentou, e Jorge Mendonça colocou o Palmeiras novamente em vantagem, depois de bela tabela com Ademir, aos 14.

O último gol que saiu dos pés de Divino, e que selou aquela vitória, saiu aos 19 minutos da etapa final. Toninho apareceu pela direita e cruzou para o meio da área. Ademir dominou no peito, deixou a bola cair, e bateu cruzado, no cantinho, para marcar um golaço. Um lindo tento, que ficou para sempre na memória dos palmeirenses.

A Portuguesa ainda chegou a descontar com Eudes, aos 38 minutos, mas já era tarde evitar a derrota para o Verdão.

Ao final daquele ano, Ademir da Guia encerrou a sua vitoriosa trajetória no futebol. Divino chegou ao Palmeiras em 1961 depois de iniciar sua carreira no Bangu. No total, foram 16 anos pelo Verdão, com 902 jogos, 155 gols e as conquistas de 5 Campeonatos Brasileiros, cinco Campeonatos Paulistas e um Torneio Rio-São Paulo.

