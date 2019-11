Gustavo Scarpa está na mira de clube europeu, segundo jornal

Gustavo Scarpa pode estar de saída do Palmeiras. Segundo informações do periódico português “A Bola”, o Sporting está interessado no meio-campista. Na manhã desta quarta-feira, foi confirmado que o clube de Lisboa sondou o brasileiro.

Conforme foi apurado pelo jornal, a diretoria do Alviverde estaria disposta a abrir mão do seu atleta por R$ 45,97 milhões.

A reportagem portuguesa vê Scapa como “uma das figuras em destaque no Palmeiras”. E não é para menos. Aos 25 anos de idade, o meia tem 45 jogos com a camiseta do Verdão e já foi às redes 13 vezes. Na última rodada, Gustavo poderia ter ampliado sua média de gols, mas acabou desperdiçando um pênalti no empate contra o Corinthians.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com