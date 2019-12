Gustavo Gómez comemora bom ano, mas crê em cobrança no Palmeiras

De férias no Paraguai, o zagueiro Gustavo Gómez disputou um jogo beneficente neste final de semana e fez um balanço da temporada. Individualmente, o defensor ficou satisfeito com sua produção com a camisa do Palmeiras e a seleção paraguaia.

“Pessoalmente estou muito contente, considero que esse ano foi muito positivo para mim”, disse.

No entanto, Gómez sabe que os resultados para o Palmeiras não foram os esperados pela torcida. A equipe paulista fechou a temporada sem títulos e com muitos questionamentos da torcida.

“Conseguimos a classificação para a fase de grupos da Libertadores, mas o Palmeiras é um clube com muita exigência e, seguramente, ano que vem vamos brigar por todos os campeonatos”, avisou.

O Palmeiras iniciou uma reformulação para 2020 e terá um novo comando. O experiente Vanderlei Luxemburgo será o treinador no lugar de Mano Menezes.