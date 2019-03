Grupo de Galiotte vence eleições para presidente e vice do COF

O grupo político liderado por Maurício Galiotte deu mais uma demonstração de força no Palmeiras durante a noite desta sexta-feira. Aliados do mandatário levaram a melhor no pleito que definiu presidente vice do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF).

Na eleição à presidência do órgão, Tommaso Mancini venceu ao receber 10 votos, dois a mais que Savério Orlandi. Na disputa entre os candidatos a vice, Manoel Dantas Pinheiro Filho ganhou 11 votos, enquanto Walter José Munhoz ficou com apenas sete.

Assim, a situação reforça seu domínio no COF, grupo antes influenciado pelos correligionários do hoje opositor Mustafá Contursi. Dos 15 membros eleitos na última segunda-feira, nove são representantes do grupo liderado por Galiotte, em seu segundo mandado presidencial.

A situação vem dando repetidos sinais de força na política do clube. No último dia 11 de março, Seraphim Del Grande foi reeleito à presidência do Conselho Deliberativo, com Roberto Silva como vice. O grupo político conta com o apoio da empresária Leila Pereira, conselheira e proprietária da Crefisa/Fam.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com