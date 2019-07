Gómez se coloca à disposição, mas não dá pistas sobre escalação do Palmeiras

O Palmeiras faz mistério com a escalação que irá enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi. Na véspera do Choque-Rei, o zagueiro Gustavo Gómez, uma das dúvidas, se colocou à disposição, mas não deu pistas sobre o time a ser escalado por Felipão, que avisou que pretende fazer cincou ou seis mudanças na equipe.

“Amanhã é um jogo importante, um clássico, mas esse trabalho do Felipão… Ele tem 30 jogadores disponíveis, sempre vai fazer o melhor. Se não quiser trocar o time, estamos todos disponíveis. Todos querem jogar, mas quem decide é o professor”, afirmou o defensor.

Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram três vezes nesta temporada e o Verdão não sofreu um gol sequer – uma vitória e dois empates pelo Campeonato Paulista. Não ser vazado, aliás, já é algo comum para Gómez e sua dupla, Luan: já são 1081 minutos consecutivos de invencibilidade no quesito.

“Sempre trabalhamos muito para fazer um bom jogo, não somente com Luan. Com Antônio Carlos e Edu também. Todos sabem que Luan é um jogador muito importante para nós, para o Palmeiras e estou fazendo uma boa dupla com ele. Estamos tentando não tomar gols, deixando o time tranquilo para fazer os gols”.

“Enfrentamos neste ano o São Paulo. Eles têm jogadores de muito nível, de muito nome. Sempre foram jogos difíceis, mas também temos jogadores de muita qualidade. Deus queira que seja um jogo favorável para o Palmeiras”, finalizou.

