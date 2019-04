Gómez admite erro da defesa do Palmeiras em gol do San Lorenzo

O Palmeiras perdeu a liderança de seu grupo na Copa Libertadores da América por conta de um erro de seu sistema defensivo nesta terça-feira. A avaliação foi do zagueiro Gustavo Gómez, que concedeu entrevista coletiva após a derrota para o San Lorenzo.

“Acredito que foi uma jogada que nossa equipe está acostumada a cortar. Não cortamos e isso definiu a partida. Foi um jogo equilibrado. Uma partida equilibrada que foi definida por um erro que não vinhamos cometendo. Essa jogada era para cortar e evitar o gol”, afirmou o paraguaio.

O duelo estava ruim e equilibrado até os cinco minutos do segundo tempo. Foi quando Herrera dominou pela direita e foi conduzindo a bola sozinho para o meio-campo. Sem nenhum marcador sequer ameaçar pressioná-lo, o lateral direito penteou a bola de fora da área e arriscou chute de longe, que foi rasteiro, no canto de Weverton para dar a vitória aos argentinos.

A vitória leva o San Lorenzo aos sete pontos no Grupo F, enquanto o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento, fica com seis. Melgar e Junior Barranquilla se enfrentam nesta rodada, mas não podem ultrapassar os dois líderes.

No domingo, o Alviverde volta suas atenções para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O primeiro duelo, no Morumbi, terminou sem gols e o tento como visitante não conta como critério de desempate para definir o finalista do Estadual.