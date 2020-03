Goleada do Palmeiras sobre o Santos por 7 a 1 completa 55 anos

No dia 31 de março de 1965, o Palmeiras aplicou uma das goleadas mais marcantes de sua história, ao derrotar o Santos por 7 a 1, no Pacaembu, em partida válida pelo primeiro turno do Torneio Rio-São Paulo. Nesta terça-feira, o jogo completa 55 anos.

O grande nome do Verdão no clássico foi Ademar Pantera, que marcou três gols. Além disso, Servílio balançou as redes duas vezes, enquanto Tupãzinho e Rinaldo sacramentaram a goleada. O único gol do Peixe foi anotado por Noriva.

O Palmeiras sobrou no Torneio Rio-São Paulo daquele ano e sagrou-se campeão com dez pontos de vantagem para o segundo colocado. Na campanha, o Verdão venceu doze partidas, empatou outras três e foi derrotado em apenas um jogo.

De acordo com números levantados pelo Alviverde, Palmeiras e Santos já se enfrentaram 337 vezes na história. O Verdão saiu vitorioso em 141 partidas, empatou 90 vezes e foi derrotado pelo rival em 106 ocasiões.