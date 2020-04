Getafe pretende ficar com ex-palmeirense Deyverson, mas considera o valor alto

O Getafe pretende exercer o poder de compra do atacante Deyverson, emprestado pelo Palmeiras, segundo o jornal “AS“. Entretanto, o time espanhol acredita que o valor estipulado pelo Verdão é acima do mercado no momento.

O contrato de empréstimo do brasileiro se encerra ao final da temporada europeia, momentaneamente interrompida por conta da pandemia do coronavírus, e o Getafe terá que decidir se vai ou não pagar para ter o jogador em definitivo.

Conforme publicado pelo diário, o Palmeiras pede cerca de R$ 30 milhões, quantia considerada alta em meio a crise financeira que a covid-19 vem causando. Caso o clube espanhol se classifique para a Liga dos Campeões, o valor ainda pode ser reduzido em três milhões de euros.

No atual momento, o Getafe está em quinto colocado na liga, com a mesma pontuação que a Real Sociedad, que ocupa a última vaga ao torneio internacional. Ainda não há previsão de quando o campeonato voltará a ser disputado.