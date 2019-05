Garotos das categorias de base são novidades em treino do Palmeiras

Gustavo Scarpa foi a maior novidade do treino do Palmeiras nesta segunda-feira, mas não a única. As atividades na Academia de Futebol tiveram também a participação dos garotos Gabriel Menino e Esteves.

O meia e o lateral-esquerdo integram o elenco Sub-20 do Verdão. A presença de ambos não chegou a ser uma surpresa, mas jogadores da categoria não participavam de treinos do elenco profissional há alguns dias.

Gabriel Menino e Esteves são outras novidades no treino do Palmeiras nesta segunda-feira

A imprensa teve acesso apenas aos primeiros dez minutos do aquecimento dos atletas, mas o clima de bom-humor foi visível. Os atletas líderes do Campeonato Brasileiro brincaram bastante na rodinha de aquecimento.

Como é bom ser líder, hein? Olha o clima do treino do Palmeiras nesta segunda-feira

Após a goleada do Palmeiras sobre o Santos, o time disparou na liderança do Brasileirão, com 13 pontos. Agora, o Verdão volta entrar em campo contra o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA), nesta quarta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.