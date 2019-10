Galiotte exalta Mattos e desconversa sobre aluguel a funcionários

Após a vitória sobre o Botafogo, alcançada neste sábado, Maurício Galiotte passou pela zona de entrevistas do Pacaembu para falar sobre Alexandre Mattos. Em tom incisivo, o presidente do Palmeiras valorizou seu diretor de futebol e desconversou sobre o aluguel de imóveis para funcionários que já ganham auxílio-moradia, retratado pelo UOL.

O Blog do Perrone apurou que Alexandre Mattos tem como inquilinos o auxiliar técnico Andrey Lopes e o preparador de goleiros Oscar Rodriguez. Antes disso, a pedido do diretor de futebol, ambos receberam aumento no auxílio-moradia que já ganhavam do Palmeiras.

“Este tipo de tema não diz respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou presidente do clube e não vou responder sobre a situação de aluguel”, disse Galiotte. “É um tema tratado no RH e com vários outros. É validado pelo diretor de RH, pelo diretor administrativo. Aumento de salário, ajuda de moradia, passam por um processo técnico”, afirmou.

Para defender Alexandre Mattos, Maurício Galiotte procurou exaltar seus resultados. Contratado após passar pelo Cruzeiro, o diretor de futebol no Palmeiras participou da montagem dos elencos que conquistaram a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016 e 2018.

“O Alexandre iniciou conosco em 2015, liderou a reestruturação do futebol. Em seis anos, conquistou cinco títulos nacionais (dois Brasileiros pelo Cruzeiro), reformulou a base e somos os atuais campeões brasileiros. É bom lembrar as pessoas, porque parece que tem um objetivo maior de destruir aquilo que o Palmeiras construiu”, disse Galiotte, com o time na vice-liderança do Brasileiro, pelo menos provisoriamente.

“Também sou torcedor e sempre queremos mais, mas somos o segundo colocado no Brasileiro hoje e eu, como como comandante deste projeto grandioso, tenho de pensar muito bem aonde queremos chegar. E tenho certeza que queremos muito mais. As coisas no Palmeiras se resolvem de maneira técnica. Temos processos”, defendeu.