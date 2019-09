Galiotte mira título brasileiro e evita polarizar disputa com Flamengo

Confira este e outros vídeos em

Após as primeiras 21 rodadas do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras são os únicos com mais de 40 pontos ganhos. De olho no título do torneio nacional, Maurício Galiotte, presidente do time alviverde, evita polarizar a disputa com o adversário do Rio de Janeiro.

“Nosso objetivo é o título. Começamos o ano com esse objetivo. Não conseguimos na Copa do Brasil e não conseguimos na Libertadores, mas estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro”, disse Galiotte, sem citar o Paulista, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Com uma campanha de 45 pontos e 14 vitórias, o Flamengo detém a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras (42 pontos e 12 triunfos) vem na segunda colocação, enquanto Santos (37) e Internacional (36) completam o grupo dos quatro melhores na tabela.

“Não só o Flamengo”, disse Galiotte, quando questionado se vê o time rubro-negro como principal rival na briga pelo título. “O Santos é um grande adversário. Você também tem Corinthians, São Paulo, Inter. O Grêmio, agora, tem uma pontuação importante. Os oito primeiros colocados, acho que tem chance de título, sim”, acrescentou.

Nas últimas quatro rodadas, sob o comando do técnico Mano Menezes, o Palmeiras enfileirou triunfos sobre Goiás (2 x 1), Fluminense (3 x 0), Cruzeiro (1 x 0) e Fortaleza (1 x 0). Às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, o time alviverde entra em campo para enfrentar o CSA, no Pacaembu.

“Sabemos que o desafio é muito grande. Temos grandes adversários, equipes fortes. O Palmeiras deve fazer o seu papel: buscar as vitórias, jogo a jogo. E vamos aguardar para ver o que acontece no final. Precisamos trabalhar o nosso campeonato”, afirmou Galiotte.