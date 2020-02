Galiotte garante que museu do Palmeiras está próximo de virar realidade

Segundo o presidente Maurício Galiotte, o museu do Palmeiras está próximo de sair do papel. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o dirigente disse que o clube ainda aguarda alguns detalhes do departamento jurídico, mas que em breve divulgará o projeto de forma oficial.

“Está muito próximo. Estamos bem evoluídos em relação ao museu. Estamos por alguns detalhes com o departamento jurídico, mas é uma notícia muito positiva para o torcedor do Palmeiras. Em breve, divulgaremos oficialmente”, declarou.

Desde o início da reforma do Palestra Itália em 2010, o Palmeiras não tem um lugar para mostrar ao torcedor suas conquistas. O museu retomaria a exposição dos troféus vencidos pelo Alviverde ao longo da história.

O diretor financeiro da WTorre, Luis Davantel, foi um pouco mais cauteloso que Galiotte, mas deu mais detalhes sobre o projeto. “A área onde vai ser é exatamente vizinha onde estamos agora (Allianz Parque). É até uma sugestão que o Galiotte deu, está dentro do que o Palmeiras imagina, tem uma visibilidade da parte externa. A localização foi definida, estamos em ritmo acelerado de trabalhos tanto na parte técnica, jurídica, de contrato, de espaços e tudo mais”, disse.

“Cravar data sempre é difícil, a gente que vive fazendo obras. Mas está indo super bem. Nessa fase, pode querer escapar um pouco pela tangente, mas não é. O projeto toma um contorno do que vai ser exatamente, e isso impacta de forma importante o timing do negócio. Agora é arregaçar as mangas e fazer”, seguiu Davantel.

