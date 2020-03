Galiotte fala sobre polêmica do “Paulistinha” e elogia Federação por medidas tomadas

Desde o Campeonato Paulista de 2018, quando o Palmeiras perdeu a final para o Corinthians com polêmicas de arbitragem, o termo “Paulistinha”, usado por Maurício Galiotte se tornou recorrente.

Antes da partida contra o Santos, neste sábado, no Pacaembu, o presidente do Verdão voltou a ser questionado e não fugiu do assunto: “A história do Paulistinha é o seguinte: quando tem seriedade, a gente pode chamar do que quiser: Campeonato Paulista, Paulistão… Quando falta seriedade, como ocorreu em 2018, aí sim nós chamamos de Paulistinha. Porque toda a credibilidade do Campeonato foi jogada no lixo”.

Após o ocorrido, conversas foram feitas e a Federação Paulista de Futebol fez algumas mudanças nas regras do seu principal torneio. E tais novidades agradaram o presidente do Palmeiras, que comentou sobre a reaproximação com a FPF e a melhora na competição.

“A Federação hoje já trabalha com o VAR, reestruturou o departamento de arbitragem, que foram sugestões do Palmeiras na época. Trabalhando para um futebol sério, com credibilidade, o Palmeiras é obviamente um parceiro. Desde que haja seriedade”.

O Palmeiras tenta a conquista do Campeonato Paulista em 2020, algo que não ocorre desde 2008, quando o treinador, coincidentemente, também era Vanderlei Luxemburgo.