Galiotte fala em manter Marcos Rocha e planeja reforços pontuais

Ganhador do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras trabalha na montagem de seu elenco para a próxima temporada. Maurício Galiotte, presidente do clube alviverde, planeja manter o lateral direito Marcos Rocha e ainda reforçar o grupo com algumas contratações.

O experiente Marcos Rocha, emprestado pelo Atlético-MG apenas até o fim de 2018, marcou um gol em 45 partidas com a camisa do Palmeiras ao longo da temporada. Aos 29 anos de idade, o lateral direito também deseja permanecer no clube alviverde.

“O Palmeiras tem interesse em manter todos os jogadores do plantel. Nosso objetivo é que os atletas fiquem no clube e ainda reforçar de maneira pontual esse elenco que já é qualificado. Com o Marcos Rocha, não é diferente. A ideia é que ele continue conosco e estamos tratando com o Atlético-MG”, disse Galiotte à Gazeta Esportiva.

Alguns jogadores poderiam ser envolvidos na negociação para manter Marcos Rocha no Palmeiras. O Atlético-MG, treinado pelo técnico Levir Culpi, estaria interessado em contar com os serviços de atletas como os meias Alejandro Guerra e Gustavo Scarpa.

O lateral direito Mayke, que deixou Marcos Rocha na reserva, também estava emprestado pelo Cruzeiro até o fim de 2018 e assinou contrato com o Palmeiras por cinco anos. Já os experientes Fernando Prass, Jailson e Edu Dracena renovaram por uma temporada.

O meia Zé Rafael (Bahia) e o atacante Arthur Cabral (Ceará) já foram anunciados pelo Palmeiras. “Estamos planejando para ter um próximo ano com um grupo tão competitivo quanto ou mais do que nesse ano”, declarou o presidente Maurício Galiotte.