Galiotte explica recusa de Sampaoli e exalta Luxemburgo: “Atende ao momento”

Após a recusa de Sampaoli e a escolha de Luxemburgo para o comando técnico do Palmeiras, o presidente Maurício Galiotte falou pela primeira vez sobre a decisão. O dirigente palestrino explicou as divergências com o argentino e elogiou o novo treinador, que, segundo ele, se adéqua ao novo modelo de futebol.

“Conversamos com o Sampaoli e ele expôs o que acreditava ser merecedor. É uma pessoa muito competente, um profissional de alto nível, mas ficou distante daquilo que entendemos que temos para investir. E o Luxemburgo atende o novo momento do Palmeiras, com seu perfil e competência. Ele terá recursos e estrutura para trabalhar”, disse ao Fox Sports.

Depois de demitir Alexandre Mattos, diretor de futebol, o Palmeiras compôs um comitê de futebol e trouxe do Botafogo o executivo Anderson Barros. Reforçando o discurso dito após a saída de Mattos, Galiotte destacou o novo modelo de gestão e revelou que o clube fará contratações pontuais.

“Nós estamos fazendo reestruturações no Palmeiras. As mudanças não são só no comando da equipe. Teremos mudanças na política do uso da base do clube, na política de contratações. Teremos uma equipe comandando o futebol profissional do Palmeiras a partir deste ano, além do gerente de futebol e do treinador”, afirmou.

“Vamos ter critérios melhores definidos para investimentos. É importante deixar isso claro para o torcedor, porque o foco está muito em cima do nome do treinador, mas a mudança é muito maior que isso”, completou.

Por fim, Galiotte encerrou as especulações ligadas a Raphael Veiga, que é apontado como uma das metas do Grêmio para a próxima temporada. “Raphael Veiga é um grande jogador e está nos nossos planos para 2020”, finalizou.