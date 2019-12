Galiotte comenta chance de Derby na fase de grupos da Libertadores

O sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado na noite da última terça-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai, deixou em aberto a possibilidade de Palmeiras e Corinthians, que precisa passar pela fase preliminar, fazerem o Derby na etapa de grupos.

O presidente palestrino, Maurício Galiotte, destacou a dificuldade dos adversários e lembrou 1999, quando palmeirenses e corintianos estiveram na mesma chave, avançaram e o Verdão eliminou o rival nas quartas antes de conquistar o título da competição.

“Todas as chaves são difíceis, todos os jogos são difíceis. A Libertadores é um desafio a todo momento. Temos o Bolívar com uma viagem longa, de cinco horas, com altitude, e também é uma dificuldade. O Tigre a gente conhece, já jogamos contra, o futebol argentino sempre impõe muita dificuldade”, disse ao Fox Sports.

“E o último adversário, que pode ser o Corinthians… Em 1999, nós passamos por essa situação e espero que a história se repita. Conquistamos a Libertadores naquele ano. Vai ser um grande campeonato, grandes clássicos. E isso é bom para o futebol brasileiro. A nossa expectativa é que tenhamos um grupo competitivo no próximo ano para conquistar os títulos que desejamos”, completou.

Cabeça de chave no sorteio da Libertadores, o Palmeiras conhece dois dos três rivais: Tigre e Bolívar. O terceiro adversários virá da fase preliminar, onde o Corinthians terá que triunfar sobre quem avançar do confronto entre Guarani-PAR e o quarto representante da Bolívia – ainda não definido. Se o Alvinegro se classificar, precisará eliminar Palestino-CHI ou Cerro Largo-URU para, aí sim, estar no grupo do Verdão.