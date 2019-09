Galiotte banca permanência de Mattos como diretor de futebol

O diretor de futebol Alexandre Mattos passou a receber intensas críticas após a queda do Palmeiras na Copa Libertadores. No Rio de Janeiro, antes do jogo contra o Flamengo, disputado neste domingo, o presidente Maurício Galiotte elogiou o companheiro e bancou sua permanência

“É um ganhador, um grande profissional. Temos muita confiança no profissional e na pessoa do Alexandre Mattos. Ele continua conosco, é o diretor de futebol do Palmeiras. Assim como todo o departamento de futebol continua trabalhando normalmente”, afirmou Galiotte.

O presidente palmeirense reconheceu a decepção com a eliminação diante do Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores. Por outro lado, destacou a participação de Alexandre Mattos no processo de reerguimento do Palmeiras, iniciado há quatro anos.

“A frustração é do tamanho dos objetivos. É muito grande, ficamos muito chateados”, afirmou Galiotte. “O Alexandre Mattos iniciou o projeto com a gente em 2015, foi o responsável pela reestruturação no departamento de futebol do Palmeiras”, acrescentou.

Com 30 pontos ganhos, o Palmeiras figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, único torneio que ainda disputa nesta temporada. Pela 18ª rodada, às 21 horas (de Brasília) de sábado, o clube presidido por Maurício Galiotte entra em campo para enfrentar o Goiás, no Estádio Serra Dourada.

“Tínhamos grandes possibilidades de avançar na Libertadores, mas não conseguimos devido ao imponderável do futebol. Confiamos muito no grupo e na comissão técnica. Temos um campeonato importante, que é o Brasileiro, com chances reais”, afirmou Galiotte.