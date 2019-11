Gabriel Veron faz primeiro treino pelo profissional do Palmeiras

O garoto Gabriel Veron foi a principal novidade do treino do Palmeiras na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol. Aos 17 anos, o atacante participou pela primeira vez das atividades com a equipe profissional, mas ainda não há previsão para a sua estreia.

Assim como outros jovens da base do Palmeiras, Veron deve receber oportunidades em um futuro próximo. A ideia do clube é que o atacante siga trabalhando com a equipe principal, mas que ainda participe de jogos com o sub-20 até o fim do ano.

Já para 2020, a tendência é que o atacante não dispute a Copinha, focando na pré-temporada com o profissional. Veron foi um dos destaques da Seleção Brasileira sub-17 na conquista do tetracampeonato mundial e tem sido valorizado pela diretoria do Verdão. Na última semana, o garoto fechou um acordo com o clube para renovar até o fim de 2024, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 278 milhões).

Outra novidade no treino do Palmeiras foi Felipe Melo. O volante se recupera de uma lesão na panturrilha e tem desfalcado a equipe nas últimas rodadas. Na segunda-feira, ele havia trabalhado de modo isolado, mas apareceu ao lado do restante do elenco nesta terça.

Há a possibilidade de o camisa 30 ficar à disposição de Mano Menezes para a próxima rodada. Na quinta-feira, o Palmeiras visita o Fluminense no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.