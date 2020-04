Gabriel Veron desperta interesse de clubes do Campeonato Inglês

Uma das principais promessas da base do Palmeiras, o atacante Gabriel Veron pode estar com seus dias contados no clube. Segundo o noticiado pelo portal 90 minutos nesta sexta-feira, o atleta está na mira dos ingleses Manchester City, Manchester United e Chelsea.

Ainda de acordo com o portal, com o Brexit, as equipes da Inglaterra poderiam receber vantagens na compra de jovens jogadores que não atuaram nas principais ligas europeias até o momento. Assim, teriam mais facilidade para contratar o atacante de apenas 17 anos.

Essa não é a primeira vez que Veron tem seu nome especulado em clubes europeus. Após se destacar na campanha da Seleção Brasileira no título da Copa do Mundo sub-17, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Benfica e Juventus chegaram a entrar em contato com seus representantes.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Veron subiu para o time principal no final da temporada passada, tendo feito dois gols em três partidas. Neste ano, já disputou sete jogos, mas ainda não balançou as redes.