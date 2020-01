Gabriel Menino impressiona e toma conta do meio-campo do Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo ainda busca encontrar o time titular ideal do Palmeiras, porém algumas peças têm se destacado no início de 2020 e pedem passagem no Verdão. Dentre elas, Gabriel Menino é uma das melhores notícias para o Alviverde, mostrando maturidade para a posição na qual atua.

Com a lesão de Bruno Henrique, o jogador de apenas 19 anos foi utilizado como titular ao lado de Ramires nas duas rodadas do Campeonato Paulista. No esquema de Luxemburgo, os dois volantes revezam entre o apoio ao ataque e um posicionamento mais defensivo.

Por ser ambidestro, Gabriel Menino tem facilidade para atuar pela esquerda. O jogador tem sido o principal responsável por iniciar as jogadas do Verdão no meio-campo, além de ser o eixo da equipe ao inverter bolas de um lado ao outro.

De acordo com o Footstats, Gabriel Menino acertou 101 passes nas duas partidas disputadas pelo Paulistão, contra Ituano e São Paulo. O jogador passou errado apenas duas vezes no jogo. No clássico de domingo, o volante foi substituído por Patrick de Paula na segunda etapa.

Gabriel Menino despontou no Guarani, destacando-se pelo time campineiro em 2017 na Copinha, ano no qual foi contratado pelo Palmeiras. Depois de se destacar na temporada pelo Verdão, o clube exerceu a opção de contrato do volante. No momento, o vínculo do atleta junto ao Alviverde é válido até 2023.

A tendência é que Gabriel Menino seja novamente titular do Palmeiras nesta quarta-feira, quando a equipe enfrenta o Oesta, às 19h15, no Pacaembu. Depois de duas rodadas disputadas, o Verdão é o terceiro colocado do grupo B, com quatro pontos.

