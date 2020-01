Fora da Copa Flórida, Vitor Hugo trabalha físico na Academia

Ver essa foto no Instagram Evoluir dia-a-dia 🙏🏽👍🏽👊🏽 @palmeiras #3F #vamoquevamo Uma publicação compartilhada por Vitor Hugo (@vh.oficial) em 15 de Jan, 2020 às 8:51 PST



O zagueiro Vitor Hugo não foi relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para integrar a delegação do Palmeiras na Copa Flórida. Em São Paulo, o defensor segue focado no processo de recuperação física e vem trabalhando na Academia de Futebol.

Nesta quarta-feira, dia em que o Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional nos Estados Unidos, Vitor Hugo postou três vídeos de alguns de seus exercícios por meio do perfil no Instagram. “Evoluir dia a dia”, escreveu o zagueiro, que aparece no centro de excelência.

No último dia 3 de dezembro, ainda com duas rodadas por disputar no Campeonato Brasileiro, Vitor Hugo passou por cirurgia na região inguinal (da virilha) de maneira bem-sucedida. O Palmeiras decidiu antecipar a operação para que o zagueiro tenha condições de retomar as atividades normalmente o quanto antes.

Repatriado pelo Palmeiras em 2019, Vitor Hugo conquistou uma posição de titular e disputou um total de 20 jogos na última temporada. As outras alternativas de Vanderlei Luxemburgo para a defesa são Gustavo Gomez, Luan, Pedrão e Emerson Santos, além do volante Felipe Melo.