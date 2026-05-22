Flamengo x Palmeiras: veja onde assistir ao jogo da 17ª rodada do Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentam na noite deste sábado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, protagonizando um confronto entre líder e vice-líder da competição. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo?

TV: Premiere (pay-per-view) e SporTV

Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega ao duelo como líder do Brasileirão, com 35 pontos em 16 jogos. A equipe de Abel Ferreira tenta recuperar o caminho das vitórias no torneio e vem de três empates seguidos, sendo o mais recente contra o Cruzeiro. O Verdão tem apenas um triunfo nos últimos cinco jogos do Brasileiro.

Já na Libertadores, o Verdão também vem de momento instável e perdeu a liderança do Grupo F ao ser derrotado, em casa, pelo Cerro Porteño por 1 a 0, pela quinta rodada. O clube paulista, portanto, deixou para a última rodada para definir a vaga nas oitavas.

Enquanto isso, o Flamengo aparece na segunda colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 15 jogos, e vem de um empate com o Athletico-PR. O time de Leonardo Jardim tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na competição continental, o Rubro-Negro já está garantido no mata-mata, com dez pontos, liderando o Grupo A, e vem de uma vitória sobre o Estudiantes.

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Arbitragem de Flamengo x Palmeiras

Árbitro : Davi de Oliveira Lacerda (ES)

: Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes : Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha técnica

🔴⚫ Flamengo x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data: 22 de maio de 2026 (sábado)

Hora: às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)